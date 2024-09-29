وزير الأوقاف ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شقيقة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

ويتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".