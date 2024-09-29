الرئيس السيسي عن سد النهضة: نحاول قدر الإمكان استخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 07:32 مساءً - رد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على سؤال خاص بـ سد النهضة، وذلك خلال حوار مفتوح، على هامش احتفالية تخرج أكاديمية الشرطة، قائلًا: نحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدًا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، معقبًا: أنا بتكلم في محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل بحر البقر.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذه المحطات تكلف الدولية مليارات، ومصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.