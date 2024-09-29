انت الأن تتابع خبر بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء حجز شقق الإسكان 2024 الاحد 29 سبتمبر 2024 | 02:36 مساءً شقق الإسكان 2024

العقارية

شقق الإسكان 2024، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز الفوري لـ1645 وحدة سكنية موزعة على 7 مدن في 6 محافظات، بدءاً من اليوم ولمدة 10 أيام.

شقق الإسكان 2024

ويشمل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 70 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر أنه سيتم تخصيص 60 ألف وحدة للمواطنين من محدودي ومنخفضي الدخل، بينما ستكون 10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويستطيع الراغبين في التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 بعد فتح باب الحجز، وذلك من 29 سبتمبر الجاري حتى 28 أكتوبر المقبل، ويستطيع الراغبين في التقديم لشقق الإسكان استلام كراسات الشروط والمواصفات من الأجهزة المعنية بدءًا من يوم الأحد، 29 سبتمبر 2024.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في 8 مدن جديدة بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وجاءت كالتالي:

1) أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

3) عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

4) سداد مبلغ جدية الحجز.

5) امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية.

6) ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

7) ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

8) إثبات المتقدم لقدرته على سداد الأقساط.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان 2024

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، فيما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

- وثيقة سحب مقدم الحجز السابق.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

- صور من الشهادات الرسمية للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

- تقديم قيد عائلي.

- صورة من مستند النفقة.

- تقديم طابعة معتمدة لبيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية.

مساحات شقق الإسكان 2024

وأما عن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المطروحة، فيتضمن الطرح وحدات سكنية موزعة على عدة مناطق، وتأتي كالتالي:

- مدينة العاشر من رمضان: 255 وحدة بمساحات من 63 إلى 105 أمتار مربعة.

- مدينة 6 أكتوبر: 137 وحدة بمساحات من 55 إلى 90 مترا مربعا.

- مدينة المنصورة الجديدة «مشروع جنة»: 878 وحدة بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا.

- مدينة العبور: 5 وحدات بمساحات من 75 إلى 104 أمتار مربعة.

- مدينة الصالحية الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 65 إلى 161 مترا مربعا.

- مدينة ملوي الجديدة «مشروع جنة»: 240 وحدة بمساحات من 100 إلى 161 مترا مربعا.

- مدينة برج العرب الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 79 إلى 140 مترا مربعا.

- مدينة رشيد الجديدة: 114 وحدة بمساحات من 90 إلى 93 مترا مربعا.

أماكن شقق الإسكان 2024 الطرح الجديد

وتتمثل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المطروحة فيما يلي: