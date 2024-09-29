إسناد ملف المتطوعين للتحالف الوطني بالمنتدى الحضري يكشف محورية دوره

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 12:33 مساءً - أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشر والمقرر إقامتها في مصر، عن تولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم، على أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب - عضو التحالف الوطني تدريب وتأهيل المتطوعين على الأدوار التى سيقومون بأدائها خلال المنتدى، ويتولى الشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم بدورهم أنشطة المنتدى وفعالياته، كاستمرار لدورهم فى تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التى تمت على أرض مـصــر تنظيم وتنسيق خلال السنوات الماضية.

يأتي إسناد ملف المتطوعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا الحدث الهام الذي يعد ثاني أهم فاعلية دولية على اجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضرية والعمرانية في العالم، ليبرز محورية الدور الذي بات يلعبه التحالف لتجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر، إذ أنها تعد ركنا أصيلا من رؤية التحالف التنموية وتطوير العمل الأهلى فى ظل قانون 149 للعمل الأهلى فى ظل تملكه قاعدة بيانات واضحة لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.

وسيقوم التحالف الوطني بعد اختيار شباب المتطوعين لتنظيم المنتدى بتدريبهم وتأهيلهم على الأدوار التي سيقومون بأدائها خلال المنتدى في اللجان الرئيسية والفرعية المختلفة. مثل: لجنة الانتقالات، لجنة التسجيل، لجنة التسكين، اللجنة الخاصة بجلسات المنتدى، لجنة المنظمين …. الخ.

وانطلق نشاط التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، ويضم التحالف الوطنى الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا فى أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالى عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022، كما تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع فى مصر تحت اسم الفريق الوطنى للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.