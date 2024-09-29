نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والذي يتزامن معهعقد "إسبوع المياه الأفريقي التاسع"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٣ - ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت عنوان "المياهوالمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود".



وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية هذا الحدث فى إطار السعى لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دولالعالم وخاصة الدول الأفريقية في مجالات المياه والمناخ، مؤكدا حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الإسبوع بما يعكسالمكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.



وأوضح سويلم أنه تم خلال الإجتماع إستعراض كافة الترتيبات الفنية واللوجيستية للإسبوع وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانيةومعرض الاسبوع، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الاسبوع والجهات المعنية محليا ودوليا للإعداد لهذهالفعاليات والإتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الإسبوع والتى بلغت ١٥٢ جلسة تشارك فيها ٢٩ منظمة إقليمية ودولية.



ووجه الدكتور سويلم لجهات الوزارة وخاصة المركز القومى لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالتنسيق مع الشركاءالدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية خلال فعاليات الإسبوع لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك فى مجال المياه.



كما تم إستعراض موقف المنصة الإلكترونية المخصصة للإسبوع والتى تم تنفيذها من خلال أحد الشركات المتخصصة، والمنصة الخاصةبالمسابقة والتى تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط.

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول ١١٣ ملخص بحثي و١٨ ملخص مطول و١٠ أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات،والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية.



كما تأهل ١٣ باحث للعرض خلال مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ٣ دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا، وتم قبول١٥ بحث للعرض ضمن مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تستهدف طلاب مدارس STEM، وقبول ١٠ مشروعات بشكلمبدئى ضمن مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، وقبول ١١ مشروع و٢٦ فكرة بشكل مبدئى ضمن مسابقة "دعم رواد الأعمال الشباب".



كما تم عرض موقف المعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع والذي يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامجوالمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه.