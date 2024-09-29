نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. 12 محطة لاستخراج اشتراكات الخط الثالث للمترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، عن زيادة عدد مكاتب الاشتراكات داخل محطات الخط الأخضر الثالث من 4 إلى 12 مكتبًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول لخدمات النقل العام وتحسين تجربة المواطنين والطلاب.

ويأتي هذا التوسع في إطار تقديم تصميمات جديدة لبطاقات الاشتراكات ومحفظة التذاكر، المتاحة فقط على الخط الأخضر الثالث.

وقد أجرت الشركة دراسة حديثة أظهرت أن غالبية الركاب يرغبون في توفر مكاتب إضافية للاشتراكات.

وبناءً على ذلك، تم توزيع المكاتب الجديدة بالقرب من المناطق الحيوية لتسهيل وصول العملاء.

وتشمل المحطات التي تحتوي على مكاتب الاشتراكات الجديدة:

- عدلي منصور.

- النزهة.

- هليوبوليس.

- العباسية.

- العتبة.

- ناصر.

- صفاء حجازي.

- إمبابة.

- القومية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول.

- جامعة القاهرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الازدحام وتسهيل إجراءات الاشتراك، حيث تعمل المكاتب الجديدة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع توفير موظفين مدربين لتقديم المساعدة والإجابة على استفسارات الركاب.