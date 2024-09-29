نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال حفل تخرج أكاديمية الشرطة 2024.. السيسي يتحدث عن الأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرص على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية، والتي تتبناها الدولة منذ سنوات، وذلك في ظل الظروف الحالية على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية منذ عام تقريبا ويتابعها العالم أجمع.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: «هل ما يحدث يجعل الشعب المصري قلقا؟»، مجيبا: «دون شك يجب أن نشعر بالقلق لأن التطورات التي تحدث خطيرة قد تؤدي لاتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار».

حفل تخرج أكاديمية الشرطة 2024

أضاف الرئيس، موجها حديثه للشعب المصري: «أريد أن أطمنئكم أن مصر بخير والأمور- بفضل الله- مستقرة ومن جيد للأحسن، مادمنا ثابتين ومستقرين ومتماسكين ومتحملين لمسؤولياتنا، ومتحدين جميعا يدا واحدة ومطمئنين بأننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر».

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر فقدت ما بين 50 % إلى 60% من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الـ8 شهور الماضية.

ووجه السيسي رسالة إلى شعب مصر بضرورة الانتباه، لما يتم تريدده من شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلا إن الشهور الماضية، شهدت حجما كبيرا من الكذب والإفك والافتراء والشائعات، انتبهوا لذلك، فالمهمة والخطر واضحين أمام المثقفين والمفكرين ووسائل الإعلام«.

ولفت إلى أن عملية الكذب والشائعات والاتهامات التي تطلق في كل مكان ليست صحيحة، مضيفًا: «لقد عهدتم مني الصدق والصراحة دائما، وسأظل كذلك معكم طوال ممارستي مهمتي».



وفي ختام كلمته، هنأ الرئيس السيسي الخريجين وأسرهم، وطالبهم بضرورة الانتباه لأنفسهم والتعامل مع الجماهير وفق ما تعلموه من قيم، مؤكدًا أن التعامل مع الرأى العام والشعب له محاذير، متابعًا: «لكن يجب الصبر وتطبيق كل ما تعلمتموه في الأكاديمية، ووضعه نصب أعينكم؛ حتى تستمر العلاقة القوية مع الشعب المصري وأهله وتزيد، وإن شاء الله موفقين دائما».

ووجه الرئيس السيسي نصيحة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة بالحفاظ على لياقتهم البدنية ووزنهم والابتعاد عن التدخين، خاصة أن الصورة التي اعتادت الأعمال الدرامية على إظهارها لضابط الشرطة؛ معتادا التدخين بشراهة، مضيفًا: «هذا كلام غير صحيح.. ربنا يرزقكم الصحة والتوفيق».