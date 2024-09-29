نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لطلاب المدن الجامعية في جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العام الجامعي الجديد، تستعد المدن الجامعية في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال الطلاب الجدد الذين نجحوا في تقليل الاغتراب وتلبية شروط القبول بالمدن الجامعية.

وفي هذا السياق، بدأت جامعة القاهرة بالفعل في تجهيزاتها لتسكين الطلاب وفقًا للجدول الزمني المحدد.

رابط تسكين طلاب المدن الجامعية في جامعة القاهرة

أعلن الموقع الرسمي للمدن الجامعية بجامعة القاهرة عن طريقة تسجيل وتسكين طلاب العام الدراسي الجديد، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني للمدن الجامعية: الرابط الرسمي للمدن الجامعية بجامعة القاهرة. تسجيل الدخول: يجب على الطالب استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. إدخال كلمة المرور. الضغط على أيقونة الحفظ. استلام الإيميل: سيتم إرسال إيميل للطلاب المقبولين بالسكن، بالإضافة إلى إعلان الجداول. الحضور في اليوم المحدد: يجب على الطالب الحضور في اليوم المخصص لتسكينه وفقًا للجداول المعلنة، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي، ودفع المصروفات، واستخراج الكارنيه الخاص بالإقامة بالمدن الجامعية.

أماكن المدن الجامعية لجامعة القاهرة

تتكون المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة من ثلاث مدن رئيسية، بالإضافة إلى أربع مدن بيوت خارجية، على النحو التالي:

مدينة الطلبة: تقع في حي بين السرايات، وتضم 14 مبنى وتسع 6726 طالبًا.

تقع في حي بين السرايات، وتضم 14 مبنى وتسع 6726 طالبًا. مدينة الطالبات: تشمل 11 مبنى وتسع 3278 طالبة.

تشمل 11 مبنى وتسع 3278 طالبة. مدينة رعاية الطالبات: تضم 4 مبان وتسع 2502 طالبة.

شروط السكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الطلاب الراغبين في السكن بالمدن الجامعية، وهي كالتالي:

أن يكون الطالب من طلاب الانتظام بجامعة القاهرة.

أن يكون من سكان الأقاليم: يتوجب أن يبعد محل سكنه وفقًا للبطاقة الرقم القومي أكثر من 50 كيلومترًا.

أنواع السكن المتاحة

تضم المدن الجامعية في جامعة القاهرة ثلاثة أنواع من السكن: