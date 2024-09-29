نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تتخذ إجراء بشأن أزمة تكدسات الطلاب أمام مدرسة المرج التجريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة المرج الرسمية لغات التابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظ القاهرة، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، تكدسا بين طلاب الفترتين الصباحية والمسائية، مما تسبب هذا الأمر بغضب أولياء الأمور خوفًا على صغار السن من التكدسات أثناء الدخول والخروج.

وفي ذات السياق، علق الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن السبب الرئيسي في مشكلة التكدس التي شهدتها مدرسة المرج الرسمية لغات هو ضيق الشوارع حول المدرسة ووجود أبنية ملاصقة للمدرسة كما يظهر في الصور المتداولة.

وأكد نائب وزير التعليم، أن المدرسة لها بابان تم تخصيص واحد للدخول وأخر للخروج، مؤكدًا ـنه تم توجيه هيئة الأبنية التعليمية لفتح بابين أخريين بالمدرسة في الأسوار تخفيف الزحام والتكدس.

جدير بالذكر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من الغضب الشديد انتابت أولياء أمور طلاب مدرسة المرج التجريبية التابعة لإدارة المرج التعليمية، بسبب تكدس الطلاب خلال خروج الفترة الصباحية ودخول المسائية، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل أزمة تلك التكدس، حفاظًا على أرواح أولادهم.