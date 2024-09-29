صحيفة فرنسية: عميل إيراني أخبر إسرائيل بموعد وصول نصر الله لمركز القيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 11:28 صباحاً - نقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن مصدر أمني لبناني، أن إسرائيل تلقت معلومات من مصدر إيراني بعد ظهر الجمعة حول وصول وشيك للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مقر المنظمة في الضاحية ببيروت.

وقال المصدر اللبناني للصحيفة الفرنسية: "لقد فعل الإسرائيليون كل شيء، ولم يرغبوا في تفويت هدفهم".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الطائرات الإسرائيلية كانت في كمين في سماء لبنان وكانت تنتظر وصول نصر الله إلى مركز القيادة. وفي الوقت نفسه، وعلى مسافة غير بعيدة من هناك، أقيمت مراسم عزاء محمد حسين سرور، قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة لـ حزب الله على الجبهة الجنوبية.

ووصل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى مقر القيادة بعد مراسم دفن محمد حسين سرور برفقة قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان وسوريا.

