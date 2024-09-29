أخبار مصرية

الرئيس السيسي: قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار خلال الشهور الماضية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 11:28 صباحاً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تماسك الشعب المصري بالثوابت الخاصة به، متابعا: "حريصون على أن نمارس سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية.. ودي سياسة مصر منذ سنوات".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: "في ظل الظروف الموجودة على الحدود الغربية والجنوبية وبقالنا سنة على الحدود الشرقية والتطورات اللى بتحدث.. هل ده يخلي شعب مصر قلق".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بدون شك لازم نكون قلقانين لأن التطورات خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، مشيرا إلى أن قناة السويس فقدت تقريبا من 50 – 60% ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولارات خلال الشهور الماضية".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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