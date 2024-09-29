مفتي الجمهورية ينعى شقيقة د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 11:27 صباحاً - نعى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- شقيقةَ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

يُذكر أن أ. د. أحمد عمر هاشم قد أعلن اليوم الأحد أنَّ صلاة الجنازة على شقيقته ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية، على أن يكون العزاء اليوم من بعد صلاة العصر بالساحة الهاشمية بالقرية ذاتها.