نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة ترفع كفاءة 54 معدة وسيارة نظافة متنوعة الحجم والمهام وتعيدهم للعمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من رفع كفاءة وصيانة ٥٤ معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرهم السوقي حاليا مئات الملايين للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف أو لتحسين كفاءتها للعمل وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقًا من توجيهات الدولة الخاصه برفع جاهزية السيارات والمعدات.

حيث وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقد اصطفاف سيارات ومعدات النظافة بأرض الهيئة بهضبة الأهرام بعد إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بها.

وصرح محافظ الجيزة بأن الإصطفاف يشمل ٥٤ سيارة ومعدة معاد ضمها للمنظومة والتى تتضمن ( بلدوزر كساح، ٢ لودر كبير، ٣ لودر صغير، لودر كاتريللر، ٦ قلاب، ٢ كباش، هوك مرسيدس، ٤ سيارة كنس ألى، ديلوفو كنس ألى، مكبس مرسيدس، مكبس فورد، ٢٢ سيارة نصف نقل، ٨ سيارات كسح، سيارة مياه) والتى من شأنها دعم كافة القطاعات داخل المحافظة وزيادة عدد السيارات والمعدات الخاصة بمنظومة الطوارئ.

وأشار محافظ الجيزة أن التكلفة الإجمالية للإصلاح والصيانة الشاملة لعدد ٥٤ معدة نظافة متنوعة الحجم والمهام بلغ نحو ١١ مليون جنية وقد تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقف العديد منهم حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجه إلى تدعيم منظومة النظافة بها.

وأضاف المحافظ أنه تم دعم منظومة النظافة بعدد ٣ ماكينة شفط وضاغط هواء ومستلزمات لصيانات السيارات ضمن الإستعدادات لموسم الأمطار، بالإضافة لـ ٥٠٠ صندوق قمامة لنشرها بعدد من القطاعات ولتحسين كفاءة العمل وذلك بتكلفة تصل إلى ٢٦ مليون جنية.

ولرفع كفاءة منظومة الصيانة أوضح النجار بأنه تم إستحداث قسم خاص مدعم بعدد ٢ جهاز إلكتروني لكشف الأعطال لتحسين أداء منظومة الصيانة بهيئة النظافة والتجميل.

وأكد محافظ الجيزة إنه سيتم تحفيز عمال الورش ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

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