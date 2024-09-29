ماذا قال وزير الداخلية في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة؟

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مصر اليوم احتفال تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة مؤثرة خلال الحفل، معبرًا عن اعتزازه بالشباب الخريجين الذين اجتهدوا طوال فترة دراستهم.

وأكد توفيق في كلمته أن هؤلاء الخريجين يمثلون صلابة حراس الأمن في الوطن، مشددًا على أنهم جديرون بالانضمام لصفوف رجال الشرطة.

ذكرى نصر أكتوبر ودور الشرطة

وأشار توفيق إلى أن حفل التخريج يأتي بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي يعد رمزًا للبطولة والفخر، حيث أشاد بدور القوات المسلحة الباسلة.

وقدم توفيق تحية تقدير إلى جميع أفراد الجيش المصري، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار.

التحديات الأمنية في مصر

تناول الوزير أيضًا التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

وأوضح أن الوزارة تدرك حجم تلك التحديات، وأنها تعمل على تحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال تحليل دقيق للتهديدات الأمنية.

كما أكد على ضرورة التصدي بكل حسم لكل صور الخروج عن القانون، بما في ذلك محاولات التنظيمات الإرهابية لإعادة بناء قوتها.

استراتيجية الأمن والتنمية

وأوضح توفيق أن الأمن يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مما يتطلب من السياسات الأمنية اتخاذ خطوات شاملة لتعزيز الأداء الشرطي.

وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة الجريمة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الكوادر الشرطية من خلال برامج تدريبية تتماشى مع أحدث الأساليب.

كما أكد على أن هذه البرامج تستهدف بناء شخصية مهنية قوية ومؤهلة لمواجهة التحديات المتزايدة.

التقدم التكنولوجي في وزارة الداخلية

في إطار جهوده لتوظيف التكنولوجيا في الأمن، أشار توفيق إلى إنشاء معهد تدريب متخصص في نظم التكنولوجيا الأمنية، حيث يستهدف تطوير مهارات العاملين في مجال العمليات الأمنية.

وأكد أن المعهد سيستقبل أيضًا متدربين من الدول الشقيقة والصديقة، مما يسهم في تعزيز التعاون الأمني الدولي.

تطوير المناهج الدراسية

وأشار توفيق إلى تطوير المناهج الدراسية بمعاهد معاوني الأمن، حيث تم إعادة صياغتها لتصبح مدة الدراسة ثلاث سنوات مع التركيز على التخصصات الوظيفية.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تأهيل الضباط الشباب ليتناسبوا مع متطلبات العمل الأمني المعاصر.

دعم الشرطة النسائية

ولفت توفيق إلى نجاح عناصر الشرطة النسائية في تأمين الشخصيات النسائية الهامة، مما دفع الوزارة للتوسع في قبول كوادر النساء في كلية الشرطة.

وذكر أن الهدف من هذا التوسع هو تأهيلهن لممارسة مختلف المهام الأمنية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو إشراك النساء في مجالات الأمن.

التحية لشهداء الواجب

وفي نهاية كلمته، أعرب توفيق عن خالص تقديره لمؤسسات الدولة وأجهزتها التي تعاونت مع وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما قدم تحية لأرواح شهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا من أجل الوطن، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

رسالة للخريجين

وخاطب توفيق الخريجين مؤكدًا على أنهم أدوا قسم الولاء للوطن، وحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين.

ووجه لهم نصيحة بأن يجعلوا من قسمهم عقيدة راسخة في عملهم، وأن يكونوا ملاذًا للمواطنين في تحقيق الأمن والسكينة.

أهمية الأمن في السياق الدولي

أوضح توفيق أن الظروف العالمية والإقليمية تشهد توترًا، مما يتطلب من وزارة الداخلية أن تكون على قدر عالٍ من الاستعداد لمواجهة هذه التحديات.

وأكد على ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، مما يمكّن مصر من استعادة هويتها وبدء مسيرة البناء والتنمية.