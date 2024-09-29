نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.
وفيما يلي التفاصيل:
توقعات الطقس
- الطقس في الصباح: معتدل الحرارة.
- الطقس في النهار: حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
- الطقس ليلًا: معتدل الحرارة.
- الرياح: متوسطة السرعة، مع نشاط أحيانًا على فترات متقطعة.
فرص سقوط الأمطار
- الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.
التحذيرات
- نشاط الرياح: يُحذر من نشاط الرياح على عدد من شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س.
- ارتفاع الأمواج: من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 - 2 متر.
درجات الحرارة المتوقعة
|المحافظة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة المحسوسة
|القاهرة
|33
|34
|6 أكتوبر
|32
|33
|بنها
|32
|33
|دمنهور
|31
|32
|وادي النطرون
|32
|33
|كفر الشيخ
|31
|32
|المنصورة
|32
|33
|الزقازيق
|33
|34
|شبين الكوم
|32
|33
|طنطا
|32
|33
|دمياط
|30
|32
|بورسعيد
|30
|32
|الإسماعيلية
|33
|34
|السويس
|33
|34
|العريش
|30
|32
|رفح
|30
|32
|رأس سدر
|33
|35
|نخل
|30
|31
|كاترين
|29
|30
|الطور
|32
|34
|طابا
|31
|33
|شرم الشيخ
|35
|37
|الإسكندرية
|29
|31
|العلمين
|28
|30
|مطروح
|29
|31
|السلوم
|29
|31
|سيوة
|33
|34
|رأس غارب
|34
|36
|الغردقة
|35
|37
|سفاجا
|34
|36
|مرسى علم
|36
|38
|شلاتين
|36
|38
|حلايب
|34
|36
|أبورماد
|35
|37
|رأس حدربة
|33
|35
|الفيوم
|33
|34
|بني سويف
|33
|34
|المنيا
|34
|35
|أسيوط
|34
|35
|سوهاج
|35
|36
|قنا
|38
|39
|الأقصر
|38
|39
|أسوان
|38
|39
|الوادي الجديد
|36
|37
|أبوسمبل
|38
|39
ملاحظات
- من الضروري متابعة التقارير الجوية المحلية للحصول على التحديثات المستمرة حول حالة الطقس، خاصة في ظل التوقعات بسقوط الأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق.