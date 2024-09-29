نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية. وفيما يلي التفاصيل: توقعات الطقس الطقس في الصباح: معتدل الحرارة.

معتدل الحرارة. الطقس في النهار: حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الطقس ليلًا: معتدل الحرارة.

معتدل الحرارة. الرياح: متوسطة السرعة، مع نشاط أحيانًا على فترات متقطعة. فرص سقوط الأمطار الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة. التحذيرات نشاط الرياح: يُحذر من نشاط الرياح على عدد من شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س.

يُحذر من نشاط الرياح على عدد من شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س. ارتفاع الأمواج: من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 - 2 متر. درجات الحرارة المتوقعة المحافظة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة المحسوسة القاهرة 33 34 6 أكتوبر 32 33 بنها 32 33 دمنهور 31 32 وادي النطرون 32 33 كفر الشيخ 31 32 المنصورة 32 33 الزقازيق 33 34 شبين الكوم 32 33 طنطا 32 33 دمياط 30 32 بورسعيد 30 32 الإسماعيلية 33 34 السويس 33 34 العريش 30 32 رفح 30 32 رأس سدر 33 35 نخل 30 31 كاترين 29 30 الطور 32 34 طابا 31 33 شرم الشيخ 35 37 الإسكندرية 29 31 العلمين 28 30 مطروح 29 31 السلوم 29 31 سيوة 33 34 رأس غارب 34 36 الغردقة 35 37 سفاجا 34 36 مرسى علم 36 38 شلاتين 36 38 حلايب 34 36 أبورماد 35 37 رأس حدربة 33 35 الفيوم 33 34 بني سويف 33 34 المنيا 34 35 أسيوط 34 35 سوهاج 35 36 قنا 38 39 الأقصر 38 39 أسوان 38 39 الوادي الجديد 36 37 أبوسمبل 38 39 ملاحظات من الضروري متابعة التقارير الجوية المحلية للحصول على التحديثات المستمرة حول حالة الطقس، خاصة في ظل التوقعات بسقوط الأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق.