نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي للمصريين: إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مؤثرة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، حيث تحدث عن الأوضاع الراهنة والظروف التي تواجهها مصر على حدودها الجنوبية والغربية والشرقية.

وشدد على أن هذه الظروف تجعل من الطبيعي أن يشعر الشعب المصري بالقلق حيال التطورات التي تحدث في المنطقة، والتي يمكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، مما يؤثر بشكل كبير على الاستقرار.

قلق الشعب المصري

أشار الرئيس السيسي إلى أن التطورات الجارية في المنطقة تُشكل خطورة كبيرة، وهذا القلق يُعتبر رد فعل طبيعي للشعب المصري.

وأضاف أن هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات، مما يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار.

تأثير الأوضاع الاقتصادية

في سياق حديثه، تطرق السيسي إلى الأثر الاقتصادي للأحداث الجارية، حيث ذكر أن مصر فقدت بين 50% و60% من دخل قناة السويس، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية.

هذه الأرقام تعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة الأوضاع الراهنة.

رسالة طمأنة

على الرغم من القلق الذي يشعر به الشعب، حرص الرئيس السيسي على طمأنة المواطنين بأن الأمور في مصر مستقرة بفضل الله.

وأكد أن البلاد تسير من "حسن إلى أحسن" ما دام أن المصريين متحدون وثابتون. وأكد على أهمية الوحدة والتكاتف، قائلًا: "إيدينا في أيدي بعض".

أهمية التماسك الاجتماعي

ختامًا، دعا الرئيس السيسي إلى أهمية التماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن قوة مصر تكمن في وحدة شعبها.

إذ إن التصدي للتحديات لا يأتي إلا من خلال التعاون والتضامن بين جميع فئات الشعب.