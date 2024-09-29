نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصاءات الزواج والطلاق في مصر لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، مشيرًا إلى اتجاهات مهمة في الحياة الأسرية في البلاد.

تظهر الأرقام المتاحة أن هناك زيادة طفيفة في عقود الزواج مقارنة بالعام السابق، بينما تم تسجيل انخفاض في حالات الطلاق. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الإحصاءات وأهم الدلالات التي يمكن استنتاجها منها.

إحصاءات الزواج لعام 2023

سجلت مصر 961،220 عقد زواج في عام 2023، مقارنة بـ 929،428 عقد زواج في عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 3.4%.

تتوزع هذه العقود بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث بلغ عدد عقود الزواج في المناطق الحضرية 388،696 عقدًا، تمثل 40.4% من إجمالي العقود، بينما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572،524 عقدًا، تمثل 59.6% من إجمالي العقود.

الفئات العمرية الأكثر زواجًا

يظهر التحليل أن أعلى نسبة زواج سجلت في الفئة العمرية (25-30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود في هذه الفئة 400،846 عقدًا، أي ما يمثل 41.7% من إجمالي العقود.

كما تشير الإحصاءات إلى أن متوسط سن الزوج في عام 2023 كان 30.3 سنة، بينما أعلى نسبة زواج بين الزوجات كانت في الفئة العمرية (20-25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود 379،246 عقدًا، مع متوسط سن الزوجة 24.8 سنة.

التعليم وتأثيره على الزواج

تظهر البيانات أن الأزواج ذوي الشهادات المتوسطة كانوا الأكثر زواجًا، حيث بلغ عدد العقود 378،248 عقدًا، بينما كانت نسبة الزوجات الحاصلات على شهادات متوسطة 31.4%، مع 301،811 عقدًا.

معدلات الزواج على مستوى الجمهورية

بلغ معدل الزواج في مصر لعام 2023 نحو 9.1 لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 9.0 لكل ألف نسمة في عام 2022.

وقد سجلت المناطق الريفية معدل زواج أعلى، حيث بلغ 9.5 لكل ألف، بينما كان المعدل في المناطق الحضرية 8.6 لكل ألف. يُلاحظ أن أعلى معدل زواج سجل في محافظة أسوان، حيث بلغ 16.5 لكل ألف نسمة، بينما كان أقل معدل في محافظة الجيزة، حيث بلغ 5.9 لكل ألف.

إحصاءات الطلاق لعام 2023

على الجانب الآخر، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 265،606 حالات طلاق في عام 2023، مقارنة بـ 269،834 حالة طلاق في عام 2022، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.6%.

من بين هذه الحالات، كانت 150،488 حالة في المناطق الحضرية، تمثل 56.7% من إجمالي حالات الطلاق، بينما كانت 115،118 حالة في الريف، تمثل 43.3%.

الفئات العمرية الأكثر طلاقًا

تُظهر الإحصاءات أن أعلى نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية (35-40 سنة) حيث بلغ عدد حالات الطلاق 46،414 حالة، أي 18.2% من إجمالي الحالات.

بالمقابل، سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18-20 سنة) مع 365 حالة، تمثل 0.1% فقط.

متوسط سن المطلقين

كان متوسط سن المطلقين 40.6 سنة في عام 2023، بينما بلغ متوسط سن المطلقات 34.4 سنة، وفيما يتعلق بأحكام الطلاق النهائية، بلغ عددها 10،683 حكمًا في عام 2023، مقابل 11،077 حكمًا في عام 2022، مع انخفاض قدره 3.6%.

تأثيرات الخلع على الطلاق

سجلت حالات الخلع أعلى نسبة في أحكام الطلاق، حيث بلغ عدد الأحكام 8،684 حكمًا، ما يمثل 81.3% من إجمالي الأحكام النهائية.

ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن حالات الخلع شكلت 3.3% من إجمالي حالات الطلاق في عام 2023.