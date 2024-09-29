نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 48 طالبا فلسطينيا ضمن دفعة 2024 بنسبة نجاح 99.1% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: «نحتفل بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها؛ حيث يتم تخريج 1193 من طلبة كلية الشرطة بنظام الاربع سنوات منهم 48 طالبا وافدا من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1%، وتخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9 % جميعهم حصلوا على درجة الماجيستر في القانون.

وأشار إلى أنه تم تخريج 146 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالوريس في التربية الرياضية، جميعهن حصلن على درجة الماجستير بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذا تخريج 313 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100% وقد حصلوا جميعا على دبلوم ادارة الكوارث والازمات.

وتابع قائلا «كما تم تخريج 20 طالبا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الانجليزية والفرنسية؛ في إطار المنحة السنوية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الافريقية سنويا».

رئيس أكاديمية الشرطة

احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبتها، حيث أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس الأكاديمية، عن تفاصيل الاحتفال والنجاحات التي حققها الطلاب.

التفاصيل الأساسية:

عدد الخريجين : 1193 طالبًا من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، منهم 48 طالبًا وافدًا من دولة فلسطين، بنسبة نجاح بلغت 99.1% . 1379 طالبًا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، بنسبة نجاح 99.9% ، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون. 146 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، جميعهن حصلن على درجة الماجستير بنسبة نجاح 100% . 313 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين، بنسبة نجاح 100% ، وحصلوا جميعًا على دبلوم إدارة الكوارث والأزمات. 20 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية.

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الشخصيات الحاضرة:

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.

أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.

أهمية أكاديمية الشرطة:

تُعتبر أكاديمية الشرطة من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي.

تُعد صرحًا علميًا أمنيًا مهمًا، حيث لعبت دورًا تاريخيًا في خدمة الأمن في مصر.

تسعى الأكاديمية إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة، وتطبيق أحدث نظم التعليم على مستوى العالم، لتخريج ضباط شرطة محترفين قادرين على مواجهة التحديات الأمنية.

تاريخ أكاديمية الشرطة:

تم إنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين عام 1896.

تم تعديل اسمها إلى مدرسة البوليس والإدارة عام 1907.

تحولت إلى كلية البوليس عام 1925 واستمرت كذلك حتى عام 1952.

تغير اسمها إلى كلية الشرطة عام 1953، ثم أصبحت أكاديمية الشرطة حتى الآن.

التوجهات المستقبلية