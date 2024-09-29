نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: رياح تضرب 4 مناطق وسقوط أمطار (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا.

الظواهر الجوية

الرياح : من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على معظم الأنحاء.

: من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على معظم الأنحاء. الأمطار : توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

: توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة. نشاط الرياح: حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على شواطئ السلوم، مطروح، العلمين، والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة

المدينة العظمى (°C) المحسوسة (°C) القاهرة 33 34 6 أكتوبر 32 33 بنها 32 33 دمنهور 31 32 وادي النطرون 32 33 كفر الشيخ 31 32 المنصورة 32 33 الزقازيق 33 34 شبين الكوم 32 33 طنطا 32 33 دمياط 30 32 بورسعيد 30 32 الإسماعيلية 33 34 السويس 33 34 العريش 30 32 رفح 30 32 رأس سدر 33 35 نخل 30 31 كاترين 29 30 الطور 32 34 طابا 31 33 شرم الشيخ 35 37 الإسكندرية 29 31 العلمين 28 30 مطروح 29 31 السلوم 29 31 سيوة 33 34 رأس غارب 34 36 الغردقة 35 37 سفاجا 34 36 مرسى علم 36 38 شلاتين 36 38 حلايب 34 36 أبورماد 35 37 رأس حدربة 33 35 الفيوم 33 34 بني سويف 33 34 المنيا 34 35 أسيوط 34 35 سوهاج 35 36 قنا 38 39 الأقصر 38 39 أسوان 38 39 الوادي الجديد 36 37 أبوسمبل 38 39

ملاحظات: