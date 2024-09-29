نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام العملية التعليمية بالأسبوع الثاني بالعام الدراسي ومتابعة توزيع الكتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتظمت العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية، بالأسبوع الثاني بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتتابع لجان المتابعة بالإدارات التعليمية، عملية سير العملية التعليمية، واستقرار وجود الطلاب داخل الفصول في وجود المعلمين وشرح المناهج، بالإضافة إلى توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، عدة جولات ميدانية من وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم لمتابعة تنفيذ قرارات تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول، وتعليمات متابعة غياب الطلاب والالتزام بالواجبات المنزلية، وتفعيل مجموعات التقوية.

وبدأ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، جولاته بالعام الدراسي الجديد، بمحافظات الصعيد، بتفقد (١٢) مدرسة بمحافظة سوهاج، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ثم قام وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لعدد (٨) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بمدرسة "تحيا مصر (١) الرسمية المتميزة" التابعة لإدارة قنا التعليمية والتي تضم ١٢٠٠ طالب وطالبة، ثم قاموا بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية والتى تضم عدد (١٣٠٠) طالبة، كما قاما بزيارة مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة والتى تضم عدد (١٧٢٣) طالب وطالبة.

وقام محمد عبد اللطيف والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لعدد (٦) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة الأقصر (١٠٧٣) مدرسة، وتضم عدد ٢٨٤.٨٦٣ طالب وطالبة.

كما تفقدا مدارس محافظة كفر الشيخ، مدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة "على عبد الشكور الرسمية للغات".

وخلال زيارتهما لمدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وتضم عدد ١٠٤٠ طالب وطالبة.