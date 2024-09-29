نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لتوزيعه.. التعليم تعلن بدء سداد قيمة تأمين التابلت المدرسي للصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تفعيل خدمة سداد مبلغ تأمين التابلت للصف الأول الثانوي العام بمكاتب البريد، بمبلغ التأمين بـ«105 جنيهات».

وأوضحت وزارة التعليم، أن تسدد قيمة تأمين التابلت بإسم الطالب مع تحديد أسم الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب والاحتفاظ بالإيصال لتقديمه للمدرسة عند استلام التابلت.

وتبدأ مديريات التربية والتعليم، في تفعيل خدمة سداد قيمة تأمين التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، بمكاتب البريد، استعدادا لتسليمة.

وطالبت المديريات التعلبمية طلاب الصف الأول الثانوي، بالتوجه إلى مكاتب البريد، بالرقم القومي للطالب مع ذكر أسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها، وسيجري تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام.

جدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة من الطالب وولي الأمر لاستلام جهاز التابلت بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

- 4 صور من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقة الرقم القومي للطالب

- ‏4 صور من بطاقة ولي الأمر

- ‏4 صور من إيصال تأمين التابلت

- ‏ في حالة انفصال الأم ضرورة إحضار الولاية التعليمية.



وانتظمت العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية، بالأسبوع الثاني بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتتابع لجان المتابعة بالإدارات التعليمية، عملية سير العملية التعليمية، واستقرار وجود الطلاب داخل الفصول في وجود المعلمين وشرح المناهج، بالإضافة إلى توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.