رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي رمز مخلص وزعيم صادق يدافع عن الحق (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقيم حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية، حيث أشار اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس الأكاديمية، إلى أهمية هذا الحدث.

كلمات اللواء هاني أبوالمكارم

في كلمته خلال الحفل، أكد اللواء أبوالمكارم على أهمية الحضور الرئاسي، حيث اعتبره تشريفًا واعترافًا بجهود الأكاديمية في تطوير قدرات رجال الشرطة. قال:

"نحتفل في صباح هذا اليوم المجيد، لنعلن فيه عن تخريج فتية ذوي أفئدة جسورة وعقول شغوفة بالذود عن أمن الوطن وحفظ مقدراته."

ثمار الجهود المستمرة

أضاف أبوالمكارم أن ما يُشاهد اليوم هو ثمار جهود مستمرة تسعى الأكاديمية من خلالها إلى تطوير وتحديث برامجها لمواكبة التغيرات السريعة في الدولة المصرية. وأوضح أن الأكاديمية تركز على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة.

الحضور الرسمي

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية:

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

، رئيس مجلس الوزراء اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية

، وزير الداخلية اللواء دكتور هاني أبوالمكارم ، مساعد وزير الداخلية

، مساعد وزير الداخلية أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية

تاريخ أكاديمية الشرطة

تُعتبر أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر الأكاديميات في العالم، حيث تأسست كمدرسة للبوليس في ثكنات عابدين عام 1896. مرت الأكاديمية بمراحل عديدة، بدءًا من اسم "مدرسة البوليس والإدارة" في عام 1907، إلى كلية البوليس ثم كلية الشرطة، قبل أن تتخذ اسمها الحالي "أكاديمية الشرطة" منذ 1974.

التطور والتعاون الدولي

تسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية للاستفادة من دورها الرائد في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى الإفريقي والآسيوي والأوروبي.

الرؤية المستقبلية للأكاديمية

تسعى الأكاديمية لتكون جامعة عصرية متكاملة تطبق أحدث نظم التعليم والتدريب، مما يساعد في إعداد ضباط شرطة محترفين وقادرين على مواجهة مختلف التحديات الأمنية. تتضمن الأكاديمية: