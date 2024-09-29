اليوم.. ندوة لمناقشة “ديوان خيالي” للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين

تقدم المناقشة الإعلامية سهير جودة، وذلك اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، الساعة السابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع