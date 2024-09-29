نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ندوة لمناقشة “ديوان خيالي” للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة "ديوان خيالي للشاعر الكبير جمال بخيت"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.
يشارك في الندوة الناقد الدكتور أحمد مجاهد، الشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والدكتور شوكت المصري أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية.
تقدم المناقشة الإعلامية سهير جودة، وذلك اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، الساعة السابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.