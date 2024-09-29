نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. غدًا عرض فيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عرض فيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم"، من إنتاج المركز القومي للسينما. ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم، ويشارك في الندوة الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، والدكتور حسين بكر مدير التصوير. ويدير الندوة الناقدة السينمائية ماجدة موريس، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب. يأتي ذلك غدًا الإثنين الموافق 30 سبتمبر الساعة السابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.