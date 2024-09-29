نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حدث مهيب يعكس الالتزام الوطني والأمني، قدم اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

جاءت هذه الهدية لتجسد الفخر والاعتزاز بتضحيات رجال الشرطة، حيث تمثلت في مجسم يمثل بوابة أكاديمية الشرطة وساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

تفاصيل الهدية الرمزية

تأتي الهدية كعلامة على التقدير العميق للتضحيات التي بذلها رجال الأمن، حيث تحتوي على أجنحة النسر، الذي يعد رمزًا للأمن والأمان الذي يعم ربوع البلاد.

تحمل الهدية رسالة قوية تعبر عن التأهب لتحقيق الأمن في الجمهورية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

أهمية أكاديمية الشرطة

تُعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي.

تمثل الأكاديمية صرحًا علميًا وأمنيًا شامخًا، حيث تحملت عبر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، مما جعلها رمزًا للوطنية ومصنعًا للرجال الذين يواصلون رسالتهم السامية في إعداد وتأهيل رجال الشرطة بأعلى مستوى، سواء في الجوانب التعليمية أو التدريبية أو البحثية.

تسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة حول العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع أكاديمية الشرطة المصرية، للاستفادة من دورها الرائد في تدريب وإعداد الكوادر الأمنية، ليس فقط على المستوى العربي، ولكن أيضًا على المستويات الإفريقية والآسيوية والأوروبية.

تعتبر الأكاديمية أيضًا أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة، مما يعكس مكانتها المرموقة في المجال الأكاديمي.

تاريخ أكاديمية الشرطة

تأسست أكاديمية الشرطة كمدرسة للبوليس في ثكنات عابدين عام 1896، واستمرت تحت هذا الاسم حتى نهاية عام 1906، وتم تعديل الاسم إلى مدرسة البوليس والإدارة حتى عام 1924، قبل أن تتحول إلى كلية البوليس خلال الفترة من عام 1925 وحتى عام 1952.

وفي عام 1953، تم تغيير الاسم إلى كلية الشرطة، واستمر ذلك حتى عام 1974، لتتحول بعدها إلى أكاديمية الشرطة حتى الآن.

تضم الأكاديمية حاليًا مجموعة من الكليات والمراكز، بما في ذلك كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، ومركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكلية التدريب والتنمية.

تشمل هذه الكليات والمعاهد معهد القادة لضباط الشرطة، ومعهد تدريب ضباط قوات الأمن، ومعهد اتصالات الشرطة، مما يعكس التنوع والشمول في برامج التعليم والتدريب.

دور الأكاديمية في تطوير الكوادر الأمنية

تسعى أكاديمية الشرطة إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب في العالم، من أجل إعداد ضابط شرطة محترف قادر على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

يمثل ذلك نهجًا متكاملًا يسعى إلى تحسين قدرات رجال الشرطة من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة ومناهج تعليمية متطورة.