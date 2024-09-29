على هامش معرض كتاب "الصحفيين".. غدًا ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية "محنة الأيام ومنحة الشعر"

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أحمد جودة - القاهرة - اللجنة الثقافية والفنية نقابة الصحفيين

على هامش معرض الكتاب

الإثنين 30 سبتمبر.. ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية "محنة الأيام ومنحة الشعر"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الزميل أحمد جمال نور الدين، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، ويدير اللقاء الزميلة الصحفية رابعة الختام، ويناقش المجموعة الزميل الصحفي أبو السعود محمد، والشاعر الدكتور عادل محمد، والشاعر والكاتب محمد حمدي أبوالسعود، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الساعة السادسة مساءً عصرًا بقاعة طه حسين في الدور الرابع، والدعوة