الرئيس السيسي يقدم نصيحة إلى خريجى أكاديمية الشرطة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من النصائح للطلاب الخريجين من كلية الشرطة قائلا: "اقدم التهنئة للأسر والخريجين وخلي بالكم من نفسكم.. واتعاملوا مع المصريين بما يليق من قيم.. ولا شك أن التعامل مع الرأي العام والشعب له محاذير.. عليكم بالصبر.. علشان تبقي العلاقة القوبة بيكم وتحولوا تعززوها مع المصريين.. وتستمر وتزيد.. خلي باكلم من أنفسكم وإن شاء الله موفقين دائما وشكرا جزيلا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"وخالي بالك من حاجتين.. وزنك والسجاير. في الأفلام يطلع الضباط وهما بيدخنوا خير يعني.. هل الضباط مش بيعرفوا يفكروا بدون السيجارة؟!.. الوزن والسيجارة.. ربنا يحفظكم.. شكرا جزيلا".