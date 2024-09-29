أستاذ علوم سياسية: الدولة المصرية داعمة للبنان وشعبها والحفاظ على أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في هذا التوقيت، يؤكد موقف القيادة السياسية المصرية الداعم للوضع فى لبنان، ودعم الحكومة والدولة والشعب اللبنانى، والحفاظ على الأراضى اللبنانية من التدخلات الخارجية، والممارسات الإجرامية التى تقوم بها إسرائيل.

وأضاف طارق فهمى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التواصل المصرى مع الأشقاء اللبنانيون تم خلال فترات متعددة وكانت هناك زيارات لمسئولين وتابع الرئيس السيسى الأمور داخل لبنان، والآن هذه الأمور تتطور بطبيعة الحال.