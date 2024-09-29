الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسر الطلاب والخريجين من كلية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى أسر الطلاب والخريجين من كلية الشرطة، قائلا: "اسمحوا لى في البداية ان أوجه التحية لأسر الطلاب والخريجين.. واقدم لهم التهنئة على تخرج أبنائهم من كلية الشرطة واشكرهم على أن هما اعدوا أبنائهم وبناتهم وجهزوهم بشكل جيد جدا.. وقدموهم لبلدهم مصر للمشاركة في حماية الأمن والاستقرار وإن شاء الله نشوف أبنائهم في أفضل الحالات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: "اشكر الخريجين وطلاب الأكاديمية والعاملين في الأكاديمية على الجهد والأداء المتميز مش بس التخرج والاحتفالات النهارده".