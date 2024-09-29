وزارة العمل : ندوة تثقيفية عمالية وتسليم عقود عمل لشباب بعدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، ندوة تثقيفية عمالية ، بمقر مدرسة السلام الخاصة ، وبمشاركة ٣ مدارس خاصة أخرى ، بحضور 70 مشارك ، حول التعريف بقانون العمل رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وعقد العمل الفردي و فترة الاختبار والاجازات ، بالإضافة إلى فعاليات تسليم عدد ٢٧ عقد عمل لشباب راغب في العمل منهم عدد ١٣ عقد لذوي الهمم للعمل ، للعمل بعدد من المدارس الخاصة بمحافظة أسوان وهى : مدرسة السلام الخاصة ، ونوتردام ، وسانت تريزا ، ومدرسة المستقبل ، وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الإدارات المختلفة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب من الجنسين لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لديهم وتوفير حياة كريمة لهم مع متابعة العاملين بالقطاع الخاص وتوعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ..

وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضافت مدير المديرية الندوة حاضر فيها محمد سعد الدين أحمد مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، وفى ختام الندوة قامت مدير المديرية وشاركها محمود عيسى وكيل المديرية بتسليم عقود العمل بحضور مديري المدارس الخاصة المشاركة في الندوة ..