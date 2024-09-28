نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة حول مدونة السلوك ضمن تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها بإقامة ورشة عمل حول مشروع لمدونة السلوك في المؤسسات الصحفية. وتعقد اللجنة الورشة غدا الأحد 29 سبتمبر 2025، الساعة السادسة مساءً في الدور الثالث بقاعة اجتماعات لجان المجلس. يحضر الورشة مجموعة من القانونيين، والصحفيين المهتمين بهذا المجال، وأصحاب الخبرة الواسعة.