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ورشة حول مدونة السلوك ضمن تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها بإقامة ورشة عمل حول مشروع لمدونة السلوك في المؤسسات الصحفية.

وتعقد اللجنة الورشة غدا الأحد 29 سبتمبر 2025، الساعة السادسة مساءً في الدور الثالث بقاعة اجتماعات لجان المجلس.

يحضر الورشة مجموعة من القانونيين، والصحفيين المهتمين بهذا المجال، وأصحاب الخبرة الواسعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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