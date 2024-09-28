عاجل - رئيس الوزراء اللبناني يثمن موقف مصر الداعم لبلاده

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، مشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر؛ لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، منوهًا في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق، مؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.