عاجل- الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ويوجه بإرسال مساعدات فورية للبنان

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية

الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ويوجه بإرسال مساعدات فورية للبنان.. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث تناول الحديث الوضع الراهن في لبنان والتحديات التي يواجهها البلد الشقيق.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الدقيقة. شدد على رفض مصر المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة. واعتبر أن استمرار العنف يهدد بانزلاق المنطقة إلى حالة خطيرة من التصعيد.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة إلى تصعيد خطير.

إرسال مساعدات طبية وإغاثية

ووجه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع الشعب اللبناني. وأكد أن مصر ستستمر في دعم لبنان على جميع الأصعدة.

وثمن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موقف مصر الداعم للبنان وللدولة اللبنانية، معربًا عن شكره للرئيس السيسي على تضامنه ومساندته المستمرة للبنان في هذه الأوقات الصعبة.