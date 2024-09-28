الحوار الوطني يؤكد قيمه ومبادءه: «صدق انفتاح مشاركة»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - ذكرت صفحة الحوار الوطني في منشور لها أن هناك "مبادئ وقيم" تعاهدنا عليها معًا منذ إطلاق الحوار الوطني، فصارت هي البوصلة التي تضمن الوصول لتوافقات واقعية وفعّالة تساعد على تقديم حلول وتوصيات ناجزة لقضايا الوطن المختلفة

وأضافت «نتذكر معًا المبادئ والقيم المنظمّة للحوار الوطني والتي تساعدنا على مناقشة جميع الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في أجواء حوارية مُنفتحة وصادقة، قائمة على الثقة والقبول بين جميع الأطراف والجهات المشاركة».