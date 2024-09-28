الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبد الناصر

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أحمد جودة - القاهرة - أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفى تقليد عسكرى أصيل قام الفريق أول / عبدالمجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب فى نضالها من أجل الإستقلال والحرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصرى للقضاء على الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.