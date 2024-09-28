نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. ندوة لمناقشة “ديوان خيالي” للشاعر الكبير جمال بخيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة "ديوان خيالي للشاعر الكبير جمال بخيت"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

يشارك في الندوة الناقد الدكتور أحمد مجاهد الشاعر، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، الدكتور شوكت المصري أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية.

تقدم المناقشة الإعلامية سهير جودة، وذلك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الساعة السابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.