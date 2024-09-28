نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الألباني على هامش فعاليات "الأمم المتحدة" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً ثنائيًا يوم 28 سبتمبر 2024، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الألباني "Igli Hasani"، على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عبد العاطي، أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع إلى عقد جولة المشاورات السياسية بين الجانبين، فضلًا عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية.

وأبدى وزير الخارجية، حرص مصر على استمرار التعاون مع ألبانيا في مجال بناء القدرات في العديد من القطاعات، لا سيما من خلال المنح والدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما أشار إلى أهمية البناء على المكون الثقافي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا في هذا الإطار إلى اختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتي الإسكندرية وتيرانا كأول عاصمتين للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025.