المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يناقش لائحته الداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - بدأت جلسة مناقشة اللائحة الداخلية للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي ASDF.

ويهدف المنتدى بحسب اللائحة لتقوية وتعزيز العلاقات والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية الأعضاء بالمنتدى وتقوية وتعزيز مباديء الحرية والمساواة والتضامن.

وبحسب اللائحة يتولى المنتدى توحيد الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتوحيد المواقف في المنظمات أو الإطارات الدولية كالاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي العالمي ومنظمة الاحزاب الاشتراكية الأوروبية وغيرها من المنظمات والبرلمانيين وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات البينية.