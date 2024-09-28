إعلام إسرائيلى: اندلاع حرائق فى كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: اندلاع حرائق في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

فيما ذكر أحمد سنجاب، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب لبنان، اليوم السبت، بأن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يتم عبر طائرات وبوارج حربية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم جيش الاحتلال أنه يقصف أهدافًا استراتيجية لحزب الله في منطقة بيروت، تشمل إنتاج وتخزين أسلحة ومراكز قيادة، بحسب وكالة "رويترز".