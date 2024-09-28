"حزب الله" ينفذ عدة عمليات ضد إسرائيل ردا على "الاستباحة الهمجية للمدن والقرى والمدنيين"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي "دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية للمدن والقرى والمدنيين".

وقال الإعلام الحربي في الحزب، إن "مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".

وأعلن "حزب الله" في بيان لاحق، قصف "مستعمرة كرمئيل بصلية صاورخية كبيرة"، وأيضا قصف "مستعمرة ساعر بصلية صاروخية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الهدف من الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

وأشار مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الايراني إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة".