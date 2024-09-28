نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشور" يشهد انطلاق العام الدراسي في جامعتي حلوان الحكومية والأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأول من بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد 2024/2025 في كلٍ من جامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وعدد من قيادات الوزارة والجامعتين، في إطار متابعة الوزير لانتظام العملية التعليمية في مختلف الجامعات المصرية.

خلال جولته التفقدية، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الاستعدادات التي قامت بها الجامعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى على حد سواء، مشيرًا إلى أن العام الجامعي الجديد يمثل مرحلة هامة في تعزيز جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما أشار الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال تقديم تعليم يتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بحضور وزير التعليم العالي في اليوم الأول من الدراسة، مؤكدًا أن جامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية قد استعدتا بشكل كامل لاستقبال الطلاب، سواء من حيث التجهيزات الأكاديمية أو الخدمات الطلابية. وأشار إلى أن الجامعتين تركزان على توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الإبداع والابتكار، وتساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العلمية والعملية.

وقد تضمنت الجولة زيارة لبعض كليات الجامعتين، حيث تفقد الوزير قاعات التدريس والمعامل، وتحدث مع بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول توقعاتهم للعام الجديد. وأكد الوزير في تصريحاته أن الوزارة حريصة على متابعة انتظام الدراسة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان تجربة تعليمية ناجحة، مشددًا على أهمية استثمار الجامعات في تكنولوجيا التعليم وابتكار أساليب تدريس حديثة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة حلوان الأهلية، التي تأسست مؤخرًا، تمثل إضافة جديدة إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، حيث تسعى إلى تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما تعمل الجامعة على تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية لتطوير البحث العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي.

في الختام، أكد الدكتور أيمن عاشور على التزام الوزارة بدعم الجامعات المصرية في تحقيق رؤيتها نحو تعليم متميز وبحث علمي متطور، معربًا عن تمنياته بعام جامعي ناجح ومثمر لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.