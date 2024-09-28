محمد صلاح فى مهمة قوية مع ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:34 صباحاً - يحل فريق ليفربول، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على منافسه وولفرهامبتون فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالى 2024-2025.

وولفرهامبتون ضد ليفربول

يحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 12 نقطة، حصل عليهم بعد الفوز فى أربع مباريات وخسارة وحيدة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 13 نقطة، جمعهم من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة، بينما يتواجد وولفرهامبتون فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ويقدم ليفربول تحت قيادة أرني سلوت مستويات جيدة هذا الموسم ، ويأمل استمرار الانتصارات بالفوز خلال مباراة اليوم لمطاردة السيتي على الصدارة، والحصول على دفعة معنوية جديدة قبل مواجهة بولونيا الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

أخبار محمد صلاح

ويسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إذ أحرز 4 أهداف حتى الآن، كما يمتلك 4 أسيست، ليصل إجمالي مساهمات الدولي المصري التهديفية إلى 8 في 7 مباريات خاضها حتى الآن بواقع 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس كاراباو وأخرى فى دورى أبطال أوروبا.

كان محمد صلاح واصل تألقه مع نادى ليفربول بعدما سجل فى فوز فريقه العريض على وست هام بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".

وشارك صلاح كبديل فى الشوط الثانى، ليوقع على هدف فريقه الثالث، والذى فتح الطريق لفوز عريض بنتيجة 5-1 فى مستهل رحلة ليفربول للدفاع عن لقب الكأس.

أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون

كما يسعى صلاح إلى زيادة سجله التهديفى في مواجهاته أمام وولفرهامبتون، إذ تحمل مواجهة اليوم، رقم 16 في مشواره أمام "الذئاب" بمختلف البطولات وتحديدا الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزى.

خاض النجم المصرى 15 مباراة سابقة أمام وولفرهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 10 أهداف حيث سجل خمسة وقدم خمس تمريرات حاسمة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون

وينتظر أن يعود محمد صلاح للمشاركة أساسيا أمام وولفرهامبتون، إذ من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: جرافينبيرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز