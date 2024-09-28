وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية بنجلاديش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٧ سبتمبر بالسيد "توحيد حسين"، مُستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلادش المؤقتة، وذلك على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز الجانب المصري بمسار العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على دفع التعاون على مختلف الأصعدة مع بنجلادش، ولاسيما في مجالات التجارة والسياحة والصناعات الدوائية والمنسوجات، منوهاً إلي أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك للدفع بآفاق التعاون الاقتصادي.

عبر الوزير عبد العاطي أيضاً عن تقديره للتنسيق والتعاون القائمين بين البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة التشاور حول القضايا الملحة التي تهم الدول النامية والدول الإسلامية.

كما تبادل الوزيران الرؤي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بما يحقق مصالح البلدين، بما في ذلك عبر استئناف آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين.