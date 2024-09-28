وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب افريقيا "رونالد لامولا" يوم ٢٧ سبتمبر، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبادله الوزير الجنوب أفريقي نقل تحيات الرئيس رامافوزا إلى السيد الرئيس.

اتفق الوزيران على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين ولاسيما في المجال الاقتصادي، والعمل على زيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري استناداً على الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تم التباحث خلال اللقاء حول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية في إطار التعاون والتشاور المستمرين بين البلدين بشأن القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة، حيث أكد السيد الوزير أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك بهدف دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وجعله أكثر عدالة وانصافاً لصالح الدول النامية لاسيما في افريقيا لضمان توفير التمويل الميسر لها ورفع عبء الديون عنها في مواجه التحديات الاقتصادية الدولية.