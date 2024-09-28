رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي الرئيس المؤسس لمجموعة أكيوميد ACCUMED العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع أكيوميد لإدارة دورة الإيرادات وإنشاء منظومة لمراكز التكلفة وتدريب الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية في بورسعيد والأقصر والسويس على الحلول المبتكرة والمتطورة في هذا المجال

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف شراكة استراتيجية مع بيوت الخبرة الدولية لبناء نظام متكامل لإدارة دورة الإيرادات والترميز السريري في المنشآت الصحية ويؤكد: حجم العمل يتنامى مع الهيئة خاصة مع التوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة محافظات جديدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التطبيق الناجح لإدارة دورة الإيرادات يعزز الإدارة المثلى للموارد ويقلل تكاليف الرعاية الصحية ويحسن الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصحية مما يدعم استدامة تقديم خدمات ذات جودة عالية

الرئيس المؤسس لمجموعة أكيوميد: نفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ونسعد بتبنيها للفكر الاقتصادي المتطور في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية ويؤكد: نتطلع لمزيد من التعاون المثمر لتحقيق التميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور أيهم رفعت، الرئيس المؤسس لمجموعة أكيوميد والتنفيذي لمجموعة بولس القابضة، والمهندس أنس بطيخي، الرئيس التنفيذي لشركة سانتيكتشر إحدى الشركات التابعة لمجموعة بولس القابضة، والسيد حازم خليفة، مدير أول عمليات الإيرادات في أكيوميد السعودية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

أكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وأكيوميد في مجالات إدارة دورة الإيرادات الصحية وإنشاء منظومة لمراكز التكلفة وتطوير الكوادر البشرية على الحلول المبتكرة والمتطورة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات بورسعيد، الأقصر، والسويس.

وأوضح الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف شراكة استراتيجية مع بيوت الخبرة الدولية لبناء نظام متكامل لإدارة دورة الإيرادات والترميز السريري داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن حجم العمل مع الهيئة يتنامى باستمرار، خاصة مع التوسع التدريجي في مشروع التأمين الصحي الشامل وضم محافظات جديدة.

وأكد رئيس الهيئة، على أن التطبيق الناجح لإدارة دورة الإيرادات سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل المنشآت الصحية ودعم استدامة تقديم خدمات عالية الجودة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيهم رفعت عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بتبني الهيئة للفكر الاقتصادي المتطور في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. وأكد أن مجموعة أكيوميد تتطلع لمواصلة التعاون المثمر لتحقيق التميز والاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، والدكتور علي جوهر، مساعد المدير التنفيذي لشئون المتابعة والإتصال، والدكتور مهند عاطف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.