أخبار مصرية

السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - في إطار جهود السفارة المصرية في إسلام آباد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان، التقى السفير/ د. إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية في باكستان مع السيد/ أحسن بختوري رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد، وعدد من مسئولي الغرفة، حيث شهد اللقاء بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجالي التبادل التجاري والاستثمار.

وأبرز السفير المصري الفرص الواعدة المتاحة للقطاع الخاص الباكستاني في السوق المصري، مستعرضاً الجهود المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، فضلاً عن الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين، معرباً عن أمله في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يعود بالنفع المشترك على الشعبين الشقيقين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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