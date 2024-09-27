حزب المؤتمر: محاولة اغتيال نصرالله تؤكد امتلاك إسرائيل لمعلومات استخباراتية عن مقره

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلي، الرئيسى للحزب ببيروت، يؤكد أن إسرائيل كانت تمتلك معلومات استخباراتية مؤكدة عن مقر حسن نصر الله.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، حيث هزت سلسلة انفجارات عنيفة مساء الجمعة، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتعد بأن تلك الانفجارات هى الأعنف منذ بدء التصعيد.

متابعا:" استهداف الهيكل القيادي لحزب الله يؤكد أن دولة الاحتلال لديها معلومات استخباراتية مؤكدة خاصة بعد قدرة دولة الاحتلال خلال الفترة الماضية على استهداف الهيكل القيادي في الحزب".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الاستهدافات والهجوم الذي شنه جيش الاحتلال وكان آخرها منذ أيام استهداف مبنى في بيروت الجنوبية الذي كان يقيم فيه القيادي الثاني في الحزب "علي كركي"، لكن ليس هناك أي معلومات مؤكدة عن نجاح عملية اغتياله، كل ذلك يؤكد أن جيش الأحتلال يمتلك معلومات استخباراتية حول عمليات الاستهداف التي يقوم بها جيش الاحتلال.