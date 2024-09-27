الزمالك بطلا للسوبر الأفريقي بضربات الترجيح والتعادل 1-1 أمام الأهلي بالأشواط الأصلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - توّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، ثم تعادل الزمالك عن طريق نتاصر منسي في الدقيقة 77.

في ضربات الجزاء، سجل للأهلي، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد طاهر، وأهدر يحيى عطية الله، ووسام أبو علي، فيما سجل للزمالك، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، ناصر منسي وحسام عبد المجيد.

الشوط الأول

بدأت المباراة بفترة جس النبض وانحصار اللعب وسط الملعب قبل أن يسدد وسام أبو علي ضربة حرة مباشرة أنقذها محمد عواد ببراعة، قبل أن يرد ناصر ماهر بتسديدة قوية تمر بجوار القائم اليمين بقليل.

هدأ أداء الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على مُجريات المباراة وتعرض محمد هاني لإصابة وتلقى العلاج، ثم واصل المشاركة قبل أن يسقط هاني مرة أخرى ويضطر لمُغادرة أرض الملعب للإصابة في الدقيقة 27، وشارك عمر كمال عبد الواحد بدلاً منه.

نشط أداء الزمالك تدريجياً ونال أكرم توفيق بطاقة صفراء في الدقيقة 32 بسبب عرقلة نبيل عماد دونجا، وأهدر أكرمن توفيق فرصة تسجيل هدف التقدم لـ الأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها ضعيفة في يد محمد عواد قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويطلب من حكم الساحة مشاهدة اللعبة في الفار، بسبب وجود عرقلة من حمزة المثلوثي لـ"قدم" أكرم توفيق ما تسبب في تسديدة ضعيفة من أكرم.

بعد اللجوء إلى تقنية الفار احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي وأشهر بطاقتين صفراويتين لثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للاعتراض على قرار الحكم، وتوقفت المباراة عدة دقائق للاعتراض على الحكم قبل أن يسجل وسام أبو علي هدفاً للأهلي من ضربة الجزاء في الدقيقة 44.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك وحدث احتكاك بين رامي ربيعة ونبيل عماد دونجا في منطقة جزاء الأهلي، بعدها أرسل أحمد مصطفى زيزو كرة عرضية سددها عبد الله السعيد ليتدخل دفاع الأهلي وينقذ الموقف، وأهدر إمام عاشور فرصة خطرة للأهلي قبل أن يعود الزمالك للسيطرة على المباراة لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك ،ونشط لاعبيه بأكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية وعاد وأنقذها قبل تدخل ناصر ماهر وتسديدها في الشباك الحمراء.

في الدقيقة 63 أجرى الزمالك تغيير بنزول ميشلاك بدلاً من مصطفى شلبي ، قبل أن يشارك أفشة بدلاً من امام عاشور كما شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة 66.

وتعرض يحيى عطية الله لإصابة نتيجة صدام مع المثلوثي ، قبل أن يواصل المشاركة بعد تلقي العلاج ،وأجرى الزمالك تغيير ثنائي بخروج ناصر وسيف الجزيري ومشاركة عمر فرج وناصر منسي بدلاً منهما في الدقيقة 76.

في الدقيقة 77 سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق ناصر منسي من أول لمسة بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من عمر جابر ، وواصل الزمالك الضغط بقوة على الأهلي الذي تراجع بشكل ملحوظ وغريب.

في الدقيقة 84 شارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من مروان عطية ورضا سليم بدلاً من حسين الشحات ، ونال دونجا بطاقة صفراء لإهدار الوقت ، وشارك محمد شحاتة بدلاً من دونجا وزياد كمال بدلاً من عمر جابر وتواصل الهجوم الزملكاوي إلى أن انتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق الفائز بالبطولة والتي أعلنت تتويج الزمالك باللقب.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله ، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور ، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد ، عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك ، نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد ، مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".