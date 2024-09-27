وزير الخارجية: ليس مقبولا أن تفلت إسرائيل من العقاب وأن ترى نفسها فوق القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، إنه ليس مقبولا أن تفلت إسرائيل من العقاب وأن ترى نفسها فوق القانون، خلال مؤتمر صحفى لوزراء الخارجية العرب نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه يجب أن نجد طريقة لوقف القتال في قطاع غزة عبر حلول سياسية، ويجب أن نعمل معا لقيام الدولة الفلسطينية لتعزيز السلام بالمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، على مجلس الأمن أداء دوره لحماية السلم والأمن الدوليين ونطالب بمنع الحكومة الإسرائيلية مواصلة ارتكاب جرائمها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.