نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: تركيب وسائل تهدئة لسرعة المركبات بمحيط مدارس إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى المواطنين من أولياء امور طلاب مدارس جواد حسني وإمبابة الثانوية الراغبين في وضع وسائل لتهدئة سرعة المركبات بمحيط المدارس.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع المجتمع المدني بتركيب مطبات أمام المدارس المشار إليها لتقليل سرعة المركبات حفاظا على سلامة الطلاب.

وقد أثنى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على العمل موجها رؤساء الأحياء والمراكز بتعميم التجربة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

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