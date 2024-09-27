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محافظة الجيزة: تركيب وسائل تهدئة لسرعة المركبات بمحيط مدارس إمبابة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى المواطنين من أولياء امور طلاب مدارس جواد حسني وإمبابة الثانوية الراغبين في وضع وسائل لتهدئة سرعة المركبات بمحيط المدارس.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع المجتمع المدني بتركيب مطبات أمام المدارس المشار إليها لتقليل سرعة المركبات حفاظا على سلامة الطلاب.

وقد أثنى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على العمل موجها رؤساء الأحياء والمراكز بتعميم التجربة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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